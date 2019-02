Bunt w Stowarzyszeniu Wiosna. Pracownicy zaniepokojeni, nowy prezes wysyła oświadczenie

Pracownicy organizacji domagają się spotkania z członkami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Nie mogą zrozumieć dlaczego Joanna Sadzik została zwolniona z funkcji prezesa. Żądają przywrócenia jej na stanowisko. Nowy szef ks. Grzegorz Babiarz, opublikował z kolei oświadczenie.

Członkowie Stowarzyszenia wystosowali specjalny list do Walnego Zgromadzenia organizacji. Domagają się wyjaśnień ws. zwolnienia ze stanowiska szefowej Wiosny Joanny Sadzik. Piszą też o zaniepokojeniu i rozgoryczeniu. Ich zdaniem sytuacja jest kryzysowa, a Stowarzyszenie ma złe relacje z partnerami biznesowymi - podaje portal rmf24.pl.

Pracownicy obawiają się paraliżu. Chcą, aby na stanowisko została przywrócona Sadzik. Ich zdaniem powołanie ks. Grzegorza Babiarza jest "co najmniej niefortunne", a jego nominacja była "zemstą". Duchowny jest bliskim znajomym ks. Jacka Stryczka, który odszedł po wybuchu skandalu ujawnionego przez dziennikarzy Onetu.

To kolejny cios w stronę ks. Babiarza. W środę w geście solidarności z jego poprzedniczką do dymisji podał się Zarząd Stowarzyszenia. Pracownicy uważają, że nie nadaje się do tej funkcji. Nowy prezes przyznał w wywiadzie, że jego pierwszy dzień w nowej roli "nie był łatwy". Jako największe wyzwanie wskazał "naprawę wizerunku Stowarzyszenia, nadszarpniętego jesiennymi publikacjami".