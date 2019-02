Zarząd Stowarzyszenia Wiosna podał się do dymisji. W geście solidarności

Zarząd Stowarzyszenia organizującego akcję Szlachetna Paczka podał się do dymisji. Decyzja została podjęta w geście solidarności po odwołaniu poprzedniej prezes Joanny Sadzik. Na jej miejsce wybrano ks. Grzegorza Babiarza, znajomego ks. Jacka Stryczka, który odszedł z Wiosny po wybuchu skandalu.

Jak, podaje portal rmf24.pl, który dotarł do informacji, nowe władze nie spodziewały się tak mocnego sprzeciwu ze strony wolontariuszy i ludzi związanych zez Szlachetną Paczką. W przyszłym tygodniu rozpoczną się rozmowy ws. przywrócenia poprzedniej prezes Joanny Sadzik.

Do zmiany szefa organizacji doszło w poniedziałek. Całą sytuacją zaskoczeni byli pracownicy "Wiosny", nie podano żadnego uzasadnienia decyzji, a wcześniej nie było skarg na przewodniczącą. Na nowego prezesa od razu wybrano księdza. Grzegorza Babiarza. To bliski znajomy ks. Jacka Stryczka, który musiał opuścić swoje stanowisko po wybuchu skandalu, który ujawnili dziennikarze Onetu.

Według ustaleń portalu to właśnie on stał za odwołaniem Sadzik, która funkcję prezes pełniła przez trzy miesiące. Fotel szefa Stowarzyszenia zajmującego się organizacją „Szlachetnej Paczki” objęła właśnie po jej założycielu, ks. Stryczku. Ten podał się do dymisji, kiedy na światło dzienne wyszły oskarżenia o mobbing wśród pracowników.