Bunt w Prokuraturze. Dotarliśmy do wewnętrznej korespondencji

"W nawiązaniu do przesłanego w dniu dzisiejszym (15 stycznia – przyp. red.) Zarządzenia Zastępcy Prokuratora Generalnego 3/24 w sprawie upoważnienia do realizacji kompetencji i zadań Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego przez pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego polecam bezwzględne stosowanie w/w Zarządzenia w bieżącej pracy. Jednocześnie proszę o przekazanie ww. polecenia podległym Prokuraturom Rejonowym" – takie pismo przekazał Jakub Romelczyk, szef Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.