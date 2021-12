Bunt w klubie PiS. Wymijająca reakcja rzecznika

Ośmiu polityków z klubu parlamentarnego PiS, w tym trzech Solidarnej Polski, skierowało pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Posłowie chcą, aby przepisy wprowadzone do walki z epidemią koronawirusa zostały uchylone - podała Interia. Informację potwierdziła posłanka PiS Anna Siarkowska. O inicjatywę pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. - Proszę o pytanie ich, nie mnie. Każdy poseł ma niezależną możliwość podpisywania różnych informacji. Pani poseł Siarkowska wyrwała się przed szereg i poinformowała o tym. Nie rozmawiałem ze swoimi kolegami w tym zakresie - oznajmił. - Mamy różne poglądy, na tym polega pluralizm. Ja akurat jestem zwolennikiem szczepień i uważam, że są bardzo ważne. Są osoby, które mają inne poglądy i należy to uszanować. Z drugiej strony wiem, że przymus nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc podchodzę do tego z dystansem, szanując poglądy innych - dodał.