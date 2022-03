Bunt rosyjskich restauracji. "Tu nigdy nie będzie ruskich pierogów, zamawiajcie ukraińskie"

Rozmówczyni podkreśla, iż poza menu restauracja nie ma nic wspólnego z Rosją. Właścicielki są Polkami i kapitał również jest polski. W trakcie inwazji Rosji na Ukrainę lokal zaczął otrzymywać bardzo złe oceny w internecie. - Rozumiem emocje ludzi, ale apeluję, by nie napadać w ten sposób na nikogo. Znam też rosyjskich klientów naszego lokalu, którzy o wojnie w Ukrainie sądzą to samo, co my - dodała współwłaścicielka.