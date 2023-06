Bunt Prigożyna to początek? Kreml wie o porażce

"Putin już zlecił jego zabójstwo"

- Prigożyn jest orędownikiem partii honorowanej kapitulacji. Trzeba, co jest dla nas niewygodnie moralnie, bo to kryminalista i przestępca wojenny, ale powinniśmy w jakimś sensie "trzymać kciuki", aby udało mu się to, co teraz zamierza - ocenia Kurczab-Redlich, choć nic nie wskazuje, aby jego porządki miały przynieść Rosję demokratyczną w jakimkolwiek sensie i skorą do współpracy z Zachodem na cywilizowanych zasadach.