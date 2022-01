Bulwersujący wyrok? RPO komentuje sprawę Jakuba Żulczyka

Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ws. Jakuba Żulczyka. Pisarz był oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy po tym, jak nazwał go "debilem". - Mam do czynienia z nieprawomocnym orzeczeniem sądu i nie znamy jego uzasadnienia. Trudno mi wypowiedzieć się precyzyjnie na ten temat - skomentował w programie "Newsroom" prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. - Chciałbym podkreślić, że ten wyrok nie oznacza, że w debacie publicznej można polityków nazywać w taki sposób - dodał. - W tego typu sprawach ma znaczenie kontekst, sytuacja, w jakiej doszło do tego typu wypowiedzi - dodał.