Bulwersujące szczegóły ws. trzylatki. Mówili o "witaminach"

Dziewczynka trafiła do szpitala w niedzielę, 15 grudnia. Dziecko było skrajnie wygłodzone i w wieku 3,5 lat ważyło zaledwie 8 kilogramów . Dziecko do placówki w Zielonej Górze przywieźli rodzice. Tłumaczyli, że dziewczynka przestała ostatnio jeść i był z nią utrudniony kontakt. Szpital postanowił zawiadomić prokuraturę.

- Z jednej strony wskazują na to, że jest to ich niedopatrzenie, co można postrzegać jako autorefleksję. Racjonalizują jednak swoje postępowanie, twierdząc, że czytali na temat tego, że taką dietę można stosować, że ktoś ich utwierdzał w tym, że owoce są pożywne, posiadają dużo witamin i to całkowicie zaspokajało potrzeby małoletniej - odparła prok. Antonowicz, zdradzając, jak tłumaczyli się rodzice Helenki.