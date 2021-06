Bułgaria. Fatalna pomyłka amerykańskich żołnierzy w trakcie ćwiczeń. "Absolutnie niedopuszczalne"

Do omyłkowego wtargnięcia amerykańskich żołnierzy do bułgarskiej fabryki doszło 11 maja tego roku. Stało się to w trakcie międzynarodowych ćwiczeń Swift Response 2021, prowadzonych przez armię USA w ramach NATO, m.in. na terenie Bułgarii. Incydent został nagrany przez monitoring, który znajduje się na obszarze tego zakładu.