Wybory w Rzeszowie. Kaczyński mobilizuje wyborców, Fijołek chce wygranej w pierwszej turze

- Nie rywalizujemy już z Marcinem Warchołem, walczymy o to, by Konrad Fijołek nie wygrał w pierwszej turze. Bo w drugiej turze może zdarzyć się wszystko - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską polityk PiS. Wojewodę Ewę Leniart w walce o prezydenturę Rzeszowa wspiera Jarosław Kaczyński. - To wielka szansa dla miasta - mówił w piątek prezes PiS. Ale wspierany przez opozycję radny Fijołek nie ma wątpliwości: - To dowód na to, że Rzeszowem chce rządzić Kaczyński. To ma być jego trofeum.