Bukareszt. Pożar w szpitalu covidowym

Tragiczny pożar w stolicy Rumunii. Jak poinformowały tamtejsze media, do pożaru w jednym ze szpitalnych budynków doszło w piątek przed godz. 5. Trzy osoby zostały odnalezione martwe, czwarta zmarła mimo podjętej reanimacji.

Z płonącego budynku szpitala ewakuowano łącznie 102 osoby. Część pacjentów została od razu przewieziona do innych szpitali. Raed Arafat - wiceminister spraw wewnętrznych Rumunii, odpowiedzialny za sytuacje kryzysowe - przekazał dziennikarzom, że z informacji posiadanych obecnie przez resort wynika, że żaden z ewakuowanych pacjentów nie doznał poparzeń.

Szpital im. Matei Balsa w Bukareszcie należy do największych placówek przeznaczonych do walki z COVID-19 w Rumunii. W akcji gaszenia wzięło udział 38 zespołów strażaków. Pożar udało się ugasić po ok. dwóch godzinach.