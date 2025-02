Budzi się wulkan Mount Spurr na Alasce. Bliski erupcji

Mount Spurr, położony około 120 km na zachód od Anchorage, wykazuje oznaki niepokoju od 10 miesięcy. Alaska Volcano Observatory informuje o setkach małych trzęsień ziemi pod wulkanem, co może wskazywać na zbliżającą się erupcję.

David Fee, naukowiec z Alaska Volcano Observatory, wyjaśnia, że na tym obszarze dochodzi do zjawisk, które prowadzą do geologicznej aktywności . "Gdy magma i płyny wznoszą się, ziemia puchnie lub się deformuje, nieuniknione będą dalsze zdarzenia" - powiedział Fee w rozmowie z CNN.

Mimo tych oznak nie można przewidzieć, czy i kiedy dokładnie nastąpi erupcja . Eksperci oceniają, że szanse, iż naprawdę do niej dojdzie, wynoszą 50 procent.

Mount Spurr wykazał aktywność w XX wieku kilkukrotnie. Wybuchł w 1953 roku i i trzykrotnie w 1992. We wszystkich przypadkach erupcje miały miejsce w Crater Peak, dwie mile na południe od szczytu.

Obecnie poziom alarmowy wulkanu to "advisory", co oznacza podwyższoną czujność. Eksperci monitorują dane, by przewidzieć ewentualne zmiany, sugerujące zbliżającą się erupcję.