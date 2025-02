Człon rakiety nad Polską. Wcześniej ostrzeżono władze

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał w rozmowie z RMF FM, że "nie było to coś, co zagrażało bezpieczeństwu państwa". - Jestem przeważnie nad ranem budzony, jeżeli dzieje się coś niepokojącego na Ukrainie, kiedy Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak zmasowany. Tym razem nikt nie budził, więc nie jest to coś, co zagraża bezpieczeństwu państwa i nie wynika z tego, co się dzieje na Ukrainie - stwierdził.