Budżet UE. Sebastian Kaleta o zapowiedzi Very Jourowej: "grillowanie Polski"

"Ustalenia szczytu nie są dla pani Jourovej wiążące, ponieważ zgodnie z traktatami nie stanowią źródeł prawa. Grillowanie Polski wchodzi w nowy etap, przed którym jako Solidarna Polska przestrzegaliśmy" - ocenił na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapowiedź wiceszefowej KE Very Jourovej, dotyczącą mechanizmu praworządności przyjętego razem z budżetem UE.

- Mechanizm praworządności nie jest cudowną bronią. Dysponujemy teraz co prawda dodatkowymi możliwościami sankcji, będziemy jednak musieli wykonać trudną pracę, żeby móc rzeczywiście skorzystać z możliwości obcięcia funduszy z budżetu - powiedziała Jourova w wywiadzie dla dziennika "Tagesspiegel”.

Odnosząc się do faktu, iż mechanizm praworządności ma zostać najpierw zbadany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Jourova powiedziała, że przewiduje, iż wyrok zapadnie raczej w ciągu miesięcy, a nie lat. - Jeżeli dojdzie do postępowania przyspieszonego, to należy liczyć się z okresem krótszym niż dwanaście miesięcy – dodała wiceszefowa KE.