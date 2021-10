Budowa muru na granicy. Grodzki mówi o "słowach popularnych w prosektorium"

Projekt zgłoszony przez MSWiA był rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym, jeszcze tego samego dnia trafił do Sejmu. Teraz uchwalona przez Sejm ustawa musi trafić do Senatu. Ten - zgodnie z przepisami - będzie miał 14 dni na podjęcie uchwały.