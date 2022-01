Spięcie Budki z dziennikarzem TVP Info. Padło pytanie o Sienkiewicza

- To, co robią politycy tej władzy: bronią Mejzy, handlują, kupcz stanowiskami, a jedyne co potrafią robić w obronie tego, to produkować fake newsy. Naprawdę z zażenowaniem obserwowałem to, jak zachowywał się Czarnek. Minister odpowiedzialny za edukację takie bzdury wykrzykuje z ław sejmowych? To jest przykład dla młodzieży - kontynuował szef klubu PO.