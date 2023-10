Budka ocenił Tuska w TVP. "Machina propagandowa"

Nie milknie dyskusja wokół poniedziałkowej debaty przedwyborczej na antenie TVP. Borys Budka (KO), pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o to, jak w jego ocenie wypadł Donald Tusk oświadczył, że "zwycięzca jest tylko jeden". - Donald Tusk wziął na siebie najtrudniejszy fragment debaty, czyli bezpośrednie starcie z Mateuszem Morawieckim (… ), pokazał, że jest w stanie wystąpić w każdym formacie i zmierzyć się nie tyko z Morawieckim, ale z całą machiną propagandową - ocenił polityk. Według niego, debata okazała się "porażką" telewizji rządowej i Jarosława Kaczyńskiego "którzy zrobili wszystko, aby to był festiwal propagandy". Wytknął też premierowi częste wspominanie o Tusku. - Gdyby nagle zabrakło Donalda Tuska, to Mateusz Morawiecki przestałby widzieć sens swojego istnienia w polityce - ironizował.

Rozwiń