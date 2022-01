Budka ocenił nowy niemiecki rząd. "Oczekuję współpracy"

Radosław Sikorski w wywiadzie dla Krytyki Politycznej stwierdził, że rozczarowuje go postawa nowego niemieckiego rządu wobec Rosji. Do tej wypowiedzi w programie WP "Tłit" odniósł się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - Uważam, że poprzednie władze Niemiec były dużo sprawniejsze, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, zwłaszcza, jeśli chodzi o stanowisko w stosunku do Rosji - powiedział. Stwierdził również, że fakt ów pokazuje, jak bardzo nieuprawniona była krytyka poprzednich władz Niemiec ze strony polskiego rządu. - Teraz, niestety, rząd z łezką oku będzie wspominał twarde stanowisko Angeli Merkel, jeśli chodzi o sprawy związane z polityką międzynarodową i stosunek do Rosji - ocenił. Budka dodał, że od obecnego rządu Niemiec oczekuje przede wszystkim współpracy w ramach NATO i UE. - Dzisiaj kluczowym, jeśli chodzi o stanowisko krajów NATO i UE, jest mówienie wspólnym językiem. Putin wielokrotnie pokazał w przeszłości, że potrafi rozgrywać tę politykę, dzieląc kraje, które są w sojuszach - powiedział.