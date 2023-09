Budka czuje się oszukany przez Tuska? Kuriozalne porównanie

W programie WP i Radia Zet jedna ze słuchaczek spytała, czy Borys Budka czuje się oszukany przez Donalda Tuska. Chodziło oczywiście o wyjazd do Brukseli mimo wcześniejszych deklaracji, że nigdzie się nie wybiera i największym zaszczytem dla niego jest być premierem tego kraju. - Czy jak Karol Wojtyła wyjeżdżał do Watykanu, to oszukał kogokolwiek? - spytał nagle w odpowiedzi polityk PO. - Znam kulisy, o których Donald Tusk opowiadał i to była wielka szansa dla Polski - przekonywał Budka. - To była absolutnie dobra decyzja - dodał. Na pytanie, po co było w takim razie mydlić Polakom oczy dwa miesiące wcześniej, gość programu stwierdził, że Tusk nie zamierzał tego robić, ale uświadomiono mu, że to jest dobra decyzja dla Polski i dla regionu. Potem nagle padły słowa o polskich piłkarzach, między innymi Lewandowskim. Borys Budka zapowiedział także, że Donald Tusk zamierza debatować jedynie z Jarosławem Kaczyńskim.

