Budka chwali się przeciekiem o konwencji PiS. Ma SMS działaczy partii

W dniach 13-14 maja w Warszawie odbędzie się konwencja PiS, na której mają być ogłoszone pierwsze przedwyborcze propozycje partii. W programie “Tłit” Wirtualnej Polski przewodniczący klubu parlamentarnego KO Borys Budka podzielił się “przeciekami” na temat wydarzenia. Chwalił się, że trafił do niego SMS działaczy PiS, w którym skrótowo opisano program konwencji. - Jarosław Kaczyński ma przemawiać dwa razy – i w sobotę, i w niedzielę. Szczegółów tam nie ma - zdradził Budka. Polityk KO twierdzi, że działacze PiS mają problem z wynajmem przestrzeni na konwencję. - Nie chcą robić wydarzenia tam, gdzie organizował konwencję Ziobro i jego Suwerenna Polska. To są takie “zabawy w piaskownicy” - mówił Budka. Zapytany o to, skąd ma SMS działaczy PiS, poseł opozycji odpowiedział enigmatycznie, że “zawsze ktoś prześle dalej”. - Tak to bywa - dodał.