Brytyjski "szrot" płynie do Ukrainy. Obrońcy są wdzięczni

Samochody są kupowane zarówno od dealerów, jak i od osób prywatnych w Wielkiej Brytanii, które świadomie oddają je za symboliczne kwoty, chcąc pomóc Ukrainie. Do tej pory wysłano przez Kanał La Manche 20 wozów. Trafiły do wolontariuszy w Kijowie, którzy jazdę tymi samochodami określają jako "wycieczką do piekła" z racji stopnia trudności, jakie przynosi pierwsza w życiu podróż autem z kierownicą po innej stronie. Kolejnych czterdzieści takich pojazdów dotrze do Ukrainy wkrótce.