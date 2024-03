Brytyjski raport. W Rosji rośnie liczba mężczyzn z niepełnosprawnościami

Przyczyną jest wojna w Ukrainie

Aktualizacja wywiadowcza oceniła, że prawdopodobnie jest to główna przyczyna zmian społecznych w Rosji. Zwrócono również uwagę na fakt, że znaczna większość z 335 tysięcy ofiar, jakie rosyjskie siły zbrojne poniosły w Ukrainie, to ranni. Średnia dzienna liczba rosyjskich ofiar wzrosła od rozpoczęcia ofensywy jesienią 2023 roku, osiągając szczytowy poziom 983 dziennie. Jest to najwyższy wskaźnik od początku wojny - podkreślił brytyjski resort.