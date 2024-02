Brytyjski pedofil odnalazł się w Polsce. Spędzi długie lata w więzieniu

Detektyw sierżant Becki Buckey powiedziała o determinacji śledczych, którzy pracowali nad sprawą. - Glenn Langrish myślał, że może ukryć się w Szwecji i nie będzie musiał stanąć przed wymiarem sprawiedliwości za swoje przerażające zbrodnie. Nie docenił determinacji policji w Sussex, naszych sił partnerskich i agencji narodowych oraz - co równie ważne - determinacji swojej dzielnej ofiary. Nie mogę wystarczająco pochwalić Steve'a Lewsy'ego za jego odwagę w ujawnieniu się, wspieranie tego śledztwa przez tak długi czas i rezygnację z anonimowości, aby pomóc innym ofiarom - powiedziała. - To śledztwo powinno wysłać jasny sygnał do ofiar przestępstw seksualnych, że nie cofniemy się przed niczym, aby uzyskać sprawiedliwość, na którą zasługujecie.