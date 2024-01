Zaskakujące dane z Wysp. Brytyjczycy umierają z przegrzania

Zmiany klimatu dają się we znaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku z przegrzania zmarło na Wyspach 4,5 tys. osób, co jest największą liczbą w historii. Raporty wzywają do wprowadzenia nowych przepisów dotyczącej maksymalnej temperatury w pomieszczeniach. W przypadku temperatury wyższej niż 30 stopni Celsjusza pracownicy powinni otrzymywać dzień wolny.