Brytyjski dziennik chwali Polskę. "Prawda jest niewygodna"

Bootle przytoczył dane, zgodnie z którymi w momencie upadku komunizmu w 1989 roku polski PKB na jednego mieszkańca wynosił ok. 40 proc. brytyjskiego. Następnie nieco spadł, po czym się nieco odbił, ale w 2004 roku, gdy Polska wstępowała do UE, a polscy pracownicy zyskali niegraniczony dostęp do brytyjskiego rynku pracy, polski PKB na mieszkańca wynosił ok. 45 proc. poziomu brytyjskiego. Dziś jest to 80 proc., a dane dotyczące realnych dochodów i konsumpcji na głowę są zasadniczo porównywalne.