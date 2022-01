Brytyjczycy boją się Putina. Jak Moskwa może odciąć Wielką Brytanię

Drastyczny wzrost aktywności

Admirał powiedział, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił "niesamowity wzrost aktywności rosyjskich okrętów podwodnych". Radakin podkreślił rolę podwodnych kabli, które odpowiadają m.in. za internet, ostrzegając jednocześnie, że Moskwa może być zdolna do zakłócenia przesyłu danych. "To właśnie przeważnie nimi przesyłana jest cała światowa informacja. Rosja zwiększyła zdolność do zagrażania tym podmorskim kablom i do potencjalnego wykorzystania tych podmorskich kabli" - powiedział admirał.