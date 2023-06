Brutalny napad w Lubinie. Sterroryzowali barmankę, ukradli pieniądze

Policja podała też więcej szczegółów dot. napadu. - Zamaskowani sprawcy weszli do jednego z pubów na osiedlu "Przylesie", rozbili pleksę zabezpieczającą i zasłaniającą pracownicę lokalu, używając do tego przedmiot przypominający siekierę. Podejrzani doprowadzili pokrzywdzoną do stanu bezbronności, a następnie ukradli pieniądze w kwocie 550 złotych - podsumowała Serafin.