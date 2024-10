Brutalny napad na 19-latka. Obecność 15-latki nie była przypadkowa

Rola 15-latki w napadzie

- Okazało się, że obecność 15-letniej mieszkanki Kopienicy nie była przypadkowa. Ustalenia kryminalnych wskazują, że to ona wysłała dokładne miejsce swojego przebywania 33-letniemu tarnogórzaninowi, który z kolei przekazał je czterem innym osobom. Wszystko wskazuje na to, że motywem działania sprawców była chęć odwetu za to, że spotykał się on z innymi, młodszymi od siebie nastolatkami - opisywał rzecznik tarnogórskiej policji, podkomisarz Kamil Kubica.