Brutalne zamieszki w Wielkiej Brytanii. Polacy nie kryją obaw: mówi się o rewolucji

- Rząd nie ma pomysłu na rozwiązanie problemów imigranckich dzielnic, w których wiele osób nie pracuje, przypomina to slumsy. Nadal nie udało się osiągnąć porozumienia co do deportacji osób, które nie są skłonne do podjęcia pracy czy asymilowania się. W dzielnicach biedy dochodzi do radykalizacji. Dla nas to dzielnice grozy - uważa.