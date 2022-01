Brutalne zabójstwo w Łodzi. Zadał sąsiadce kilkadziesiąt ciosów nożem

Mieszkańcy kamienicy są wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. - Pani Jola była taką spokojną, miłą osobą. Rok temu pochowała męża, który wcześniej chorował. Nikomu nie wadziła. Nawet jak kiedyś zostało zalane jej mieszkanie, to nie miała pretensji... Na pewno nie był to żaden konflikt sąsiedzki, a po prostu choroba tego człowieka - mówią serwisowi fakt.pl. Ich zdaniem, każdy z nich mógł znaleźć się na miejscu 63-latki.