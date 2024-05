Brutalne zabójstwo 81-latki. Jest decyzja ws. jej syna

- Nadal nie dociera do nas to, co się stało. Mama tak się dla niego poświęcała. Prała, gotowała, sprzątała. On nie potrafił sam wokół siebie niczego zrobić. Prawdą jest, że pił alkohol. Kupował go za swoją rentę razem z papierosami. To prawdopodobnie potęgowało jego zły stan psychiczny, po tym jak odstawił leki. Czekamy teraz na informacje z prokuratury, bo sami nie wiemy, co będzie dalej. Chcielibyśmy urządzić mamie godny pochówek - mówił syn zamordowanej.