Brutalne pobicie na przystanku. 54-latek stracił przytomność

Zatrzymany mężczyzna, okazał się mieszkańcem Zabrza z bogatą przeszłością kryminalną. W przeszłości był karany za różne przestępstwa, w tym kradzieże z włamaniem, paserstwo czy posiadanie środków odurzających. W związku z ostatnimi wydarzeniami, we wtorek prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna będzie oczekiwał na rozprawę w areszcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawcy brutalnego napadu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.