Brutalna bójka nastolatek. Sprawą zajmie się kurator

Do sieci trafiło wstrząsające nagranie bójki dwóch nastolatek w Ostrowi Mazowieckiej. Dziewczyny okładały się pięściami, dopingowane przez rówieśników. Sprawą zajmie się teraz kurator oświaty.

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło przy jednej ze szkół średnich w Ostrowi Mazowieckiej. Nastolatki najpierw się kłóciły, potem jedna z nich postanowiła odejść. Druga natomiast dogoniła ją i wywiązała się szarpanina. Doszło do brutalnej bójki. Na filmie słychać doping rówieśników, zachęcający do jeszcze większej agresji.