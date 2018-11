Bruksela: znów będą dyskutować o polskiej praworządności

Po raz kolejny ministrowie do spraw europejskich będą w Brukseli debatować o zmianach w polskim sądownictwie. Nasz kraj reprezentować będzie ambasador przy UE Andrzej Sadoś.

To juz kolejne spotkanie unijnych ministrów poświęcone praworządności w naszym kraju. Miesiąc temu, informację o stanie rozmów z Polską przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Skrytykował on zmiany wprowadzane w naszym sądownictwie.

Te zarzuty odpierał wówczas wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Uznał on, że skoro sprawa trafiła już do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, to nie powinna być dyskutowana na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Jego zdaniem może to bowiem rodzić podejrzenia, o próbę wpływania na wyrok TSUE.