Bruksela. O kryzysie na granicy za zamkniętymi drzwiami

Von der Leyen przekazała też, że w najbliższych dniach wiceprzewodniczący KE Margaritas Schinas, we współpracy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem, uda się do głównych krajów pochodzenia i tranzytu migrantów, "aby zapewnić, że podejmą one działania mające na celu zapobieżenie wpadnięciu ich obywateli w pułapkę zastawioną przez władze białoruskie".