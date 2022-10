Bruksela gani i chwali Polskę. Jest otwarta furtka ws. funduszy

Bruksela nie wskazuje jednak, co konkretnie powinna zrobić Polska, jakie zmiany wprowadzić, żeby uruchomić środki. "Bardzo trudno to wyobrazić sobie bez kolejnych zmian legislacyjnych" - cytuje swojego rozmówce w Brukseli "Rzeczpospolita". Dziennik wskazuje, że złagodzenie problemu mogłoby przynieść m.in. poprawki do tzw. "ustawy Dudy" oraz zawieszenie tzw. "ustawy kagańcowej" (o ustroju sądów powszechnych). Za jej łamanie, zgodnie z wyrokiem TSUE, Polska płaci milion euro kary dziennie.