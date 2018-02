Bruksela daje nadzieję PiS. "Jest szansa"

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uważa, że może dojść do porozumienia z polskim rządem ws. praworządności. - Jest bardzo duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko zbliży się do polskiego stanowiska - ocenił przewodniczący Komisji.



Zdaniem Junkcera szanse na kompromis są bardzo duże (PAP/EPA, Fot: STEPHANIE LECOCQ)

- Pozostajemy w ciągłym kontakcie, prowadzimy dialog - stwierdził Juncker na konferencji prasowej w Brukseli.

Szef KE przypomniał, że w sprawie reformy sądownictwa odbył rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim, a wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Po tej rozmowie Timmermans także wyrażał nadzieję na porozumienie z rządem w Warszawie.

"Robiy to z ciężkim sercem"

20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu art. 7. wobec Polski i wysłaniu do państw członkowskich wniosków o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności".

Ogłaszając decyzję KE Frans Timmermans zaznaczył, że Komisja "robi to z ciężkim sercem". - Ale tak naprawdę Polska nie zostawiła wyboru - powiedział.