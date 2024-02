Brudziński komentuje podsłuchy w hotelu. "Piramidalnie głupie"

"Piramidalnie głupie"

Joachim Brudziński odpowiedział na słowa Tomasza Siemoniaka na platformie X (dawniej Twitter). "Szanowny Panie Ministrze, jako Koordynator Służb Specjalnych ma Pan wszelkie instrumenty, aby wiedzieć, ze konfabulanckie zarzuty o moim rzekomym wpływie na inwigilowanie Pana i Pańskich kolegów, są tak samo 'prawdziwe' jak 'prawdziwym' byłoby stwierdzenie, że to, co robicie jako rządzący dzisiaj w Polsce, ma coś wspólnego ze standardami państwa prawa. Oczywiście jestem do dyspozycji prokuratury i nie mam żadnych obaw co do wyników tego śledztwa" - napisał Brudziński.