Brudziński "gratuluje" WOŚP. Ma jedną prośbę do Owsiaka

Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spływają gratulacje po pobiciu kolejnego rekordu w zbiórce pieniędzy dla potrzebujących Polaków. Do tych słów dołączył się również szef MSWiA. - Niech WOŚP gra do końca świata a później niech już św. Piotr decyduje co dalej - ironizuje Joachim Brudziński.

Joachim Brudziński o WOŚP (Agencja Gazeta, Fot: Kuba Atys)

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy udało się zebrać 126 373 804,34 złotych. Padł rekord, a celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie funduszy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

Podczas konferencji prasowej Jurek Owsiak zwrócił do prezesa TVP, Jacka Kurskiego. "Niech mi pan nie mówić głupot, że nie mieliście czasu pokazywać WOŚP. Wstyd, wstyd, wstyd!". Co więcej, Owsiak zaapelował w sprawie planowanej ustawy o zbiórkach publicznych oraz zapowiedział zbiórkę podpisów w tej sprawie. Projekt rządowy nazwał "skokiem na kasę".

- Nie potrzeba tu żadnych zmian! - podkreślił podczas czwartkowej konferencji prasowej. Owsiak obawia się, że nowa ustawa "da ministrowi prawo odwołania wcześniej zatwierdzonej przez siebie zbiórki, które tej decyzji o odwołaniu nadają skutek natychmiastowy i które dają możliwość przejęcia środków już zgromadzonych w efekcie tej odwoływanej zbiórki".

Do tych słów odniósł się również szef MSWiA. Joachium Brudziński na Twitterze "pogratulował" Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. "Jednocześnie proszę aby pan Jerzy Owsiak nie wykorzystywał do przyszłorocznego rekordu strachu i totalnej demagogii" - czytamy w internetowym wpisie.