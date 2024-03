Brudna kampania w Chorzowie. Grożą śmiercią prezydentowi

Kotala wskazuje go palcem. Jest odpowiedź kontrkandydata

WP skontaktowała się z Szymonem Michałkiem, kandydatem na najwyższy urząd w mieście. Po komentarz odesłano nas jednak do oświadczenia w mediach społecznościowych. - Potępiam ostatnie wydarzenia i apeluję do wszystkich, by ostudzić rozgrzane emocje - czytamy we wpisie na jego wyborczym profilu na Facebooku.