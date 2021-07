Bronisław Komorowski gościem programu "Tłit"

Powrót Donalda Tuska komplikuje plany Rafała Trzaskowskiego, który przez kolegów z partii nazywany był "złotym dzieckiem Platformy Obywatelskiej". Wierzyli, że to on po dobrym wyniku w wyborach prezydenckich będzie w stanie poszerzać elektorat opozycji. Co dalej z jego pozycją w PO?