Bronisław Dankowski nie żyje. Były poseł SLD miał 76 lat

Bronisław Dankowski zmarł w nocy z 1 na 2 grudnia we Wrześni. Przyczyna zgonu 76-latka nie została ujawniona.

Informację o śmierci Dankowskiego jako jeden z pierwszych przekazał portal wrzesnia.info.pl. Na stronie czytamy, że od 1997 do 2005 roku zasiadał w ławach sejmowych z ramienia SLD. Był posłem III i IV kadencji. W 2006 i 2010 roku wybierano go do rady miejskiej Wrześni.