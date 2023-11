Broni zaproszeń od premiera. "Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie miał wyboru"

Premier Mateusz Morawiecki nadal apeluje do klubów sejmowych, by te przysiadły z PiS do rozmów. Ale liderzy nie mają takiego zamiaru. - Jeżeli jest taka bardzo duża determinacja, żeby w ogóle nie rozmawiać o tym dekalogu polskich spraw, które proponuje pan premier to też dobrze, żeby politycy klubów sejmowych to powiedzieli, że to ich nie interesuje - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Radosław Fogiel. - Chodzi o to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie miał wyboru, że nie było zaproszenia do rozmowy, żeby też Polacy mieli pewną alternatywę, niezależnie od tego, jaki rząd powstanie - tłumaczył strategię Morawieckiego. - Premier tę misję wykona tak najlepiej, jak umie i jak to rozumie. Dlaczego ma się poddawać i wywieszać białą flagę? - mówił gość Michała Wróblewskiego.

