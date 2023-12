Broni decyzji Dudy. "Nie byłoby 3 mld na onkologię, gdyby nie weto"

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek broni weta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej. Przekonuje, że to "bardzo dobra decyzja", która ma już swoje skutki. - Na przykład 3 miliardy na leczenie dzieci chorych na raka, nie byłoby ich, gdyby nie było weta - mówił w programie "Tłit". Na uwagę Michała Wróblewskiego, że te pieniądze znalazły się w projekcie rządowym, a zabrakło go w prezydenckim, Mastalerek bronił się, że w 2020 roku Andrzej Duda przeforsował fundusz medyczny, opiewający na ponad 30 mld zł. - To co robi dziś Donald Tusk z tymi 3 mld to zrobił tylko i wyłącznie dzięki temu, że prezydent zawetował ustawę i wręcz kopiuje to, co zrobił prezydent w 2020 roku - przekonywał. Stwierdził także, że decyzja prezydenta o wstrzymaniu środków dla mediów publicznych była dobra, gdyż TVP zostało "przejęte niezgodnie z prawem". Wszystko to kiedyś wróci. Przyjdą następni, którzy będą chcieli wykorzystać te metody. I zobaczymy czy ci, którzy dziś tak śmieją się z tego i zadowoleni są jak łamane są te standardy będą śmiali się wtedy, kiedy kolejna ekipa wykorzysta te sprawy - mówił.

