Broń z USA w Polsce. Transport potężnych Abramsów nagrany

Wystartowała operacja "Atlantic Resolve", której zadaniem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Do sieci trafiło nagranie ze stacji kolejowej Niewodnica na Podlasiu, gdzie widać transport amerykańskich czołgów M1 Abrams. Amerykańska broń powinna zostać rozlokowana do początku lutego w dwóch krajach NATO - w Polsce i na Litwie. Jak informował Biały Dom, do Europy dotarło 1275 pojazdów pancernych, w tym setki potężnych Abramsów czy gąsienicowych transporterów opancerzonych Bradley, a także armatohaubic Paladin. Operacja "Atlantic Resolve" stanowi odpowiedź Sojuszu wobec radykalnego wzrostu zagrożenia ze strony Rosji, która rozlokowała kolejne oddziały na Białorusi. Według ekspertów ze Strategy&Future, Putin przygotowuje się wiosną do zmasowanej ofensywy w Ukrainie, dlatego niewykluczone, że takich transportów w najbliższym czasie będzie więcej.