Broń z USA dla Ukrainy. Amerykanie publikują nagrania załadunku sprzętu wojskowego

Ukraińskie władze starają się uspokoić obywateli obawiających się rosyjskiej inwazji. Zagrożenie wojną jest realne, dlatego Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać kolejny sprzęt wojskowy, który ma pomóc wzmocnić obronność na wschodzie Ukrainy. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych udostępnił nagranie pokazujące załadunek sprzętu, który trafi do Europy. Wsparcie, które tym razem otrzyma Ukraina, to broń, amunicja na paletach i inny sprzęt wojskowy (m.in. granatniki i pociski przeciwpancerne). Wysyłką zajmują się wojskowi z Bazy Sił Powietrznych Dover w stanie Delaware. Od 2014 r. Stany Zjednoczone przeznaczyły łącznie ponad 5,4 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy związaną z bezpieczeństwem, ale nie tylko. Rosja konsekwentnie zaprzecza planom ataku, ale w ostatnich tygodniach zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy. W kilku częściach kraju przeprowadzane są mobilizacje i ćwiczenia wojskowe. To skłoniło Stany Zjednoczone i NATO do pośpiesznego przygotowania wsparcia dla Ukrainy.