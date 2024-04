Broń nuklearna w Polsce? "Bardzo potrzebne"

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że Polska jest gotowa, aby rozlokować broń nuklearną w ramach programu Nuclear Sharing. Prowadzący program "Newsroom" WP Patrycjusz Wyżga dopytywał ppłk rez. Macieja Korowaja, czy powinniśmy mieć broń jądrową w Polsce. - Broń jądrowa to jest broń polityczna przede wszystkim - stwierdził analityk wojskowy. Tłumaczył, że wykorzystanie jej w działaniach militarnych jest problematyczne, a utrzymanie kosztowne. Korowaj odniósł się również do słów prezydenta, stwierdzając, że taka deklaracja jest stwierdzeniem wzięcia odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO przez Polskę. - Samo Nuclear Sharing jest bardzo potrzebne - podkreślił wojskowy. Dodał, że wojna nuklearna to jest wojna, której nikt nie wygrywa. - Trzeba pamiętać, że użycie broni atomowej nie tylko niszczy przeciwnika, ale i oddziałuje na nas - zaznaczył gość programu.