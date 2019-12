Brexit. Ursula von der Leyen po rozmowie z Borisem Johnsonem

"Tak szybko jak to możliwe" - właśnie w takim trybie Unia Europejska chce wznowić rozmowy z Wielką Brytanią ws. brexitu. Ursula von der Leyen we wtorek rozmawiała w tej sprawie z Borisem Johnsonem. Niemka pogratulowała Brytyjczykowi wygrania wyborów parlamentarnych.

We wtorek rano Ursula von der Leyen zadzwoniła do Borisa Johnsona, aby pogratulować mu wyborczego zwycięstwa. Partia Konserwatywna odniosła jeden z najwyższych wyników w historii i zapewniła sobie 368 miejsc w Ibizie Gmin. Taka większość daje im silny mandat do przeprowadzania wielu reform, w tym związanych z opuszczeniem Wspólnoty.