Wielka Brytania. Rządowa układanka Borisa Johnsona - szykują się spore zmiany

"Rewolucyjny" - taki mianem określiła brytyjska gazeta nowy rząd Borisa Johnsona. Tuż po historycznej wygranej Torysów w wyborach parlamentarnych, przywódca partii ma zamiar przeprowadzić gruntowną zmianę w nowej radzie ministrów.

W grudniowych wyborach do parlamentu Torysi odnieśli historyczne zwycięstwo - partia Borisa Johnsona zapewniła sobie 368 mandatów w Izbie Gmin, co dało jej wystarczającą większość do samodzielnych rządów. Jasne też stało się, że to kwestia tygodni kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. - Skończyliśmy raz na zawsze z tymi wszystkimi żałosnymi groźbami rozpisania drugiego referendum - stwierdził Boris Johnson tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników.