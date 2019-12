Boris Johnson wyraził zgodę na publikację raportu nt. wpływu Rosji

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson dał zielone światło publikacji raportu nt. możliwej ingerencji Kremla w brytyjską politykę. Szef brytyjskiego rządu przez długi czas był ostro krytykowany wstrzymywanie jego wyników.

Raport komisji trafił do premiera Johnsona w październiku. Ten jednak nie ujawnił jego treści przed grudniowymi wyborami parlamentarnymi. Nadal nie wiadomo kiedy wyniki raportu poznają Brytyjczycy. "The Independent" podaje, że nastąpi to najwcześniej w styczniu przyszłego roku.